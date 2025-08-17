Ce a anunțat ”U” Cluj după ce FCSB și-a exprimat interesul pentru Mamadou Thiam: ”A fost o decizie comună”

Mamadou Thiam, atacantul celor de la U Cluj, își dorește un transfer în această perioadă de mercato.

Jucătorul senegalez nu s-a deplasat la Ovidiu pentru meciul cu Farul, de luni seara.

Radu Constantea, președintele ”Șepcilor roșii”, a declarat că decizia de a nu face deplasarea a fost luată de comun acord de către Thiam și club.

Oficialul a mai precizat că jucătorul are o ofertă bună de la un club internațional și a vorbit despre interesul FCSB-ului cu privire la serviciile fotbalistului.

”Thiam are o ofertă foarte bună din străinătate. Vom vedea zilele viitoare ce se întâmplă. El o consideră foarte importantă pentru el și pentru familia lui. Momentan este jucătorul nostru.

(n.r. despre interesul celor de la FCSB) Vedem ce oferte vor fi pentru el. În funcție de ofertele primite vom decide. El mai are contract cu noi, deci nu se pune problema să plece liber de contract. Faptul că nu a făcut deplasarea la Constanța a fost o decizie comună a clubului cu jucătorul”, a declarat Radu Constantea pentru digisport.ro.