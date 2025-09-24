Ce a decis UEFA în legătură cu suspnedarea clubului FK Arsenal Tivat

FK Arsenal Tivat a reușit miercuri să obțină reducerea sancțiunilor impuse de UEFA, după ce clubul muntenegrean a contestat acuzațiile de trucare a meciurilor, anunță Reuters. Suspendarea inițială de 10 ani din competițiile europene a fost redusă la 7 ani, iar amenda a scăzut de la 500.000 la 400.000 de euro.

Decizia aparține Corpulului de Control, Etică și Disciplină al UEFA (CEDB), care a revizuit hotărârea din iulie. Atunci, clubul fusese exclus pentru o perioadă mai lungă în urma unei anchete ce viza meciurile din preliminariile Conference League, disputate în iulie 2023 cu Alashkert FC.

Totodată, pedeapsa de 10 ani primită de portarul Dusan Puletic a fost anulată. În schimb, sancțiunile pe viață pentru fotbalistul Nikola Celebic și oficialul Ranko Krgovic au rămas valabile.