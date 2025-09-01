Ce a declarat Cristi Chivu după eșecul cu Udinese

Inter a condus cu 1-0, dar a fost întoarsă de Udinese, formația care l-a avut între buturi pe Răzvan Sava. Chivu a forțat în repriza secundă, dar nu a putut evita primul eșec din acest debut de sezon.

„Jocul mergea bine, dar nu am fost fluizi și nu am putut găsi soluțiile potrivite. După penalty-ul lor, ne-am pierdut calmul și toată motivația. Se vedea că ne chinuiam. În a doua repriză, am văzut mai multă dorință, determinare în joc. Adesea, chiar și calmul a dispărut pe măsură ce timpul trecea. La ocaziile pe care le-am avut în careu, nu am reușit să marcăm.

La pauză am cerut mai mult calm, să ne mișcăm mai mult și să plimbăm mai mult mingea, să jucăm mai vertical, să creăm superioritate cu fundașii laterali, pentru că adversarii erau cei care aveau un tempo în plus. Apoi am introdus patru atacanți, Pio, ca profil, ca să fructificăm centrările… dar Kristensen și Solet au făcut un meci grozav.

Sunt momente pe care trebuie să înveți să le gestionezi. Când poți face ce e bine, o faci, dar trebuie să înveți și să faci ce este murdar. Nu ne-am îmbunătățit după prima etapă și nu suntem mai răi nici după a doua. Inter e un șantier deschis. Trebuie să găsim echipa potrivită și să muncim din greu, campionatul e lung”, a spus Chivu, la DAZN.