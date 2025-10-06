Ce a declarat Ianis Hagi la revenirea în echipa națională

Ianis Hagi, internaționalul român care joacă în Turcia, la Alanyaspor, a revenit printre tricolori.

„Atâta timp cât eşti convocat la echipa naţională ai datoria să lupţi pentru istorie, pentru tricolor. Asta ne dorim şi noi, cum am reuşit în Germania, încercăm şi acum să ne calificăm la Mondiale şi să ne luptăm pentru istoria României.

(n.r. Ce înseamnă pentru tine să porţi tricoul naţionalei?) Este ceva unic, ceva de o mândrie nemaipomenită, când pui tricoul naţionalei reprezinţi o ţară întreagă, familia, pe toţi cei care te-au ajutat să ajungi în acest punct. Responsabilitatea este mare şi trebuie să fii conştient că atâta timp cât eşti aici, datoria ta e să dai sută la sută”, a declarat Ianis Hagi pentru AS.ro.