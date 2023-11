Ce a dezvăluit Denis Drăguș înaintea meciului cu Israel: ”Am înțeles atunci că nu vom rata calificarea”

Denis Drăguș face parte din lotul lui Edi Iordănescu la echipa națională.

Fotbalistul a vorbit despre un episod care a avut loc după meciul cu Belarus.

”Culmea, a venit după un meci care nu s-a terminat cum ne doream. După 0-0 cu Belarus, la Budapesta. Când am văzut în vestiar tristețea colegilor mei, când m-am uitat la fiecare și am văzut cât de supărat este că n-am câștigat, mai ales că făcusem un meci bun, am înțeles, în secunda aceea, că n-avem cum să ratăm calificarea asta!

Eram și eu mai supărat decât mi-am imaginat vreodată că pot fi! Și m-a străbătut deodată faptul că, din atâta dorință, cum nu am mai văzut, nu poate ieși altceva! Mi-am zis: batem Israel și asta este! Ne calificăm la EURO!”, a spus Denis Drăguș, potrivit ProSport.