Ce a facăut United Galați în al doilea meci de pregătire

Sala Sporturilor „Dunărea” din Galați a găzduit ieri, luni, 18 august, al doilea episod din dubla-test care a opus campioana României, United Galați, și campioana Moldovei, FC Clic Media Chișinău.

După ce duminică a pierdut, scor 3-5, la capătul unui meci deosebit de spectaculos, FC Clic Media Chișinău, la care evoluează Constantin Burdujel, Andrian Lașcu și Cristian Obadă, foști jucători ai echipei United Galați, și-a luat ieri revanșa și a trecut de United Galați la limită, 3-2.

Cele două campioane și-au împărțit astfel frățește victoriile la capătul unei duble de care fanii gălățeni s-au bucurat din plin.

United Galați – FC Clic Media Chișinău 2-3

Sala Sporturilor „Dunărea” – Galați

Au marcat: Crișan (25), Nastai (30) / Crasnov (12), Moșneagu (29), Gurgurov (38)

United Galați: Toniță, Cârdei, Mihalache – Crăciun, Cojocaru, Crișan, Nastai, Andre Sasse, Alan Sasse, Tudor, A. Cireș, Gonczi, Oancă, A. Cojoc. Antrenor: Marcio Santos.

Clic Media Chișinău: Macoviiciuc, Golubciuc – Lașcu, Godorojea, Chiriac, Crasnov, Obadă, Moșneagu, Burdujel, Covali, Vasilevschi, Gurgurov. Antrenor: Andrian Lașcu.

Echipa FC Clic Media Chișinău și-a adjudecat zilele trecute Cupa Moldovei după ce a învins Steaua Dental cu 7-1 în finala disputată la Futsal Arena FMF din Ciorescu.

După ce a câștigat Super Liga la futsal 2024/25, Clic Media câștigă astfel un trofeu important în acest sezon!

United Galați va debuta oficial în noul sezon la 26 august, cu ocazia Supercupei României. United va da piept cu CSM Odorheiu Secuiesc, deținătoarea Cupei României. Supercupa României se va disputa la Sala Sporturilor „Szabó Kati” din Sfântu Gheorghe.