Ce a făcut naționala în fața Irlandei la Turneul de Dezvoltare din Malta

Naționala feminină U15 a României participă în perioada 16-21 septembrie la un turneu de dezvoltare UEFA care are loc în Malta, se arată pe site-ul oficial al FRF.

În prima partidă disputată, tricolorele au pierdut la limită în fața Irlandei de Nord, scor 2-3. Pentru echipa noastră au înscris Ines Briciu și Ștefania Baidoc. La același turneu, România va mai juca împotriva Lituaniei și Maltei.

16 septembrie | Irlanda de Nord WU15 – România WU15 2-3

Joi, 18 septembrie, ora 11:00 | România WU15 – Lituania WU15

– Lituania WU15 Duminică, 21 septembrie, ora 14:30 | Malta WU15 – România WU15

IRLANDA DE NORD WU15 – ROMÂNIA WU15 3-2

Au marcat: Ella Kitson 37′, 42′, 46′ / Ines Briciu 43′, Ștefania Baidoc 90+2′

Echipa de start a României: 1. Ioana Nicoară – 2. Cristiana Crăciunaș (13. Ingrid Pap Ieney 81′), 3. Sofia Briciu, 20. Johanna Zvenyak, 14. Ștefania Baidoc – 11. Elena Gîrlea, 6. Riana Palco (18. Mădălina Munteanu 81′), 10. Elena Trandafir – cpt. – 8. Marina Mauna (16. Rebeca Sandu 58′), 9. Ines Briciu, 7. Lilla Elekes (17. Ana Velicu 46′). Selecționer: Iulia Mera

Rezerve: 12. Ariana Melcea – 15. Oana Mihart, 4. Daria Moldovan, 5. Georgiana Tănase, 19. Roxana Partenie