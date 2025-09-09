Ce a făcut naționala U17 în ultimul meci

Reprezentativa U17 a României, formată din juniori născuți începând cu 1 ianuarie 2009, a participat în luna septembrie la turneul Syrenka Cup, găzduit de Polonia, se arată pe site-ul oficial al echipei.

Naționala pregătită de Mircea Diaconescu a câștigat ultimul meci din cadrul turneului ce se joacă la Varșovia:

Joi, 4 septembrie: Norvegia – România 5-1

Sâmbătă, 6 septembrie: Polonia – România 2-0

Marți, 9 septembrie: Albania – România 0-3

ALBANIA U17 – ROMÂNIA U17 0-3

Au marcat: Răzvan Marincean (24), Darius Bota (48), Andrei Niculcea (82)

ROMÂNIA: 12. Mihăilă – 5. Corlat-cpt., 4. Miloiu, 15. Anghel – 14. Matei (2. Neamțu 86), 6. Rotaru (16. Moldovan 86), 8. Niculcea (10. Goncear 86), 2. Bencze – 11. Marincean (22. Tripon 68) – 9. Bota (18. Wadman 75), 19. Bodnar (7. Vaduva 75)

Selecționer: Mircea Diaconescu

Rezerve neutilizate: 1. Coșa – 3. Stancu, 17. Ganaj, 20. Crihana