Ce a făcut România U18 în cel de-al doilea meci de verificare

Echipa națională U18 a României, antrenată de Ion Marin, a disputat în luna septembrie două meciuri amicale împotriva reprezentativei similare a Republicii Moldova.

Primul meci, disputat vineri, 5 septembrie, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. În cel de-al doilea joc, disputat duminică, 7 septembrie, România s-a impus cu scorul de 2-0.

REPUBLICA MOLDOVA U18 – ROMÂNIA U18 0-2



Au marcat: Daniele Luncașu (45), Alexandru Bota (89)