Ce a făcut România U18 în meciul contra Moldovei

Echipa națională U18 a României, antrenată de Ion Marin, dispută în luna septembrie două meciuri amicale împotriva reprezentativei similare a Republicii Moldova. Prima partidă s-a terminat la egalitate, scor 1-1, se arată pe site-ul oficial al echipei.

REPUBLICA MOLDOVA U18 – ROMÂNIA U18 1-1

Au marcat: Prisacari 90+3′ / Moisă 32′

Echipa de start a României: 1. Glodean – 17. Gheorghe, 6. Vechiu (4. Bădărău 67′), 5. Moisă – cpt., 3. Niculăesei (2. S. Radu 75′) – 14. Coman – 8. Repciuc (16. Luncașu 90+1′), 19. A. Radu (13. Pitulac 67′), 11. Țăroi – 9. Avrămescu, 10. Bota (18. Preda 67′)

Rezerve: 12. Farcaș – 20. Ungureanu, 15. Drăghici, 7. Miu

Selecționer: Ion Marin

Cel de-al doilea meci de pregătire este programat duminică, 7 septembrie, de la ora 12:00