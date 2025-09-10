Ce a mărturisit Mircea Lucescu despre demisia de la națională: ”Nu asta e problema”

Mircea Lucescu, a declarat, în urma egalului contra Ciprului, că nu exclude o eventuală demisie.

Selecționerul a precizat că este dispus să renunțe la banca tehnică a primei reprezentative în cazul în care FRF îi găsește un înlocuitor potrivit.

„(n.r. v-aţi gândit în noaptea asta la demisie?) Nu ştiu, eu trebuie să am o discuţie în primul rând cu conducerea Federaţiei să vedem dacă există vreo posibilitate în momentul de faţă pentru a fi înlocuit aş ceda imediat.

Pe de altă parte, eu nu pot fi un laş şi să las echipa în momentul ăsta. Sunt convins că jucătorii au mult de spus. Mă dau la o parte desigur, cu siguranţă, dacă federaţia are variante. Indiferent, dacă există o soluţie viabilă, care poate să redreseze o situaţie dificilă, delicată… Compromisă nu spun că în fotbal totul poate fi schimbat, nu asta e problema.

Dar dacă există o soluţie viabilă, eu fără niciun fel de problemă mă dau la o parte. Am venit să ajut, am venit cu sufletul deschis, dar am simţit că… În sfârşit. Asta s-a întâmplat cu toţi selecţionerii echipei naţionale. Şi cu Edi Iordănescu, şi cu Rădoi, Contra. Atacuri la persoane absolut inimaginabile, cu minciuni, doar să creeze o atmosferă negativă.

(n.r. aveţi regret că aţi venit?) Nu, nu am regret, pentru că a fost o obligaţie. Eu am făcut tot posibilul ca să-l conving pe Edi Iordănescu să rămână. Era normal să ducă un ciclu la capăt, dar şi el a spus că nu poate în condiţiile astea. Am obţinut barajul, promovarea în liga a doua de Liga Naţiunilor. Sunt amărât pentru că ştiu cum am pregătit meciul şi cât de sigur am fost că vom obţine o victorie acolo”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit Fanatik.