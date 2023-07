Ce a putut să îi spună David Kiki lui Gică Hagi la pauza meciului cu Sheriff Tiraspol: „O să vezi că o să dau gol!”

Farul Constanța a reușit miercuri seară o victorie importantă în preliminariile Champions League. Dobrogenii s-au impus acasă cu 1-0 în fața moldovenilor de la Sheriff Tiraspol.

Unicul marcator al partidei a fost fundașul lateral David Kiki. Iată ce i-a spus jucătorul lui Gică Hagi la pauza meciului.

„O să vezi că o să dau gol!”

„Kiki avea cartonașul galben. Știți că eu fac la pauză anumite lucruri, dar mi-a zis: ‘Să nu cumva să mă schimbi, o să vezi că o să dau gol!’. A simțit-o și am zis ok. Când am văzut că a venit așa convins… dar mi-era teamă. Când un fundaș are galben, trebuie să te gândești la soluția următoare.

Plus că el a stat o lună și ceva. După meciul cu FCSB, nu a venit la Cluj, avea deja o accidentare, o fractură de stres la piciorul drept. A stat până în 25, nu a făcut nimic și uite că arată foarte bine. E un băiat wow, foarte bun. Azi a fost cel mai bun de pe teren.

Kiki poate să joace orice. Și extremă, și mijlocaș, și inter. E un jucător complet. Am avut noroc că a venit la noi. Suntem fericiți că e cu noi. Face lucruri extraordinare și mă bucur pentru el”, a declarat Gheorghe Hagi, după victoria cu Sheriff.