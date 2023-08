Ce a putut spune Dan Vasilică, interimarul lui FCU Craiova, după eșecul cu Rapid: „Vreau să nu mai fie scoruri care te omoară de pe bancă!”

FCU Craiova a fost învinsă acasă de Rapid. Oltenii au pierdut în fața giuleștenilor cu scorul de 3-5.

Dan Vasilică, antrenorul interimar al Craiovei, a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a spus.

„Vreau să nu mai fie scoruri care te omoară de pe bancă!”

„Ne cerem scuze pentru rezultat. Se pare că nu am reușit să remediem problemele pe care le avem. Jucăm foarte deschis, dar nu suntem omogeni. Ne fură de multe ori faza ofensivă și nu reușim să ne repliem. Am încercat să îi surprindem, am marcat, dar lacunele și-au spus cuvântul. Primim goluri foarte ușor.

Cred că meseria de antrenor, în cazul de față de antrenor interimar, presupune să treci prin asemenea momente. Face parte din bagajul unui antrenor. Nu pot să le răspund celor care mă contestă. Ei pun suflet și vor să vadă spectacol în favoarea lor. Am făcut spectacol doar pentru adversari.

Ar fi simplu să nu mai primim. Se lucrează la asta. Jucătorii sunt foarte profesioniști. Mi-aș dori să marcăm, dar să nu primim. Vreau să nu mai fie scoruri care te omoară de pe bancă!”, a declarat Dan Vasilică, după eșecul cu Rapid.