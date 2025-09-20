Ce a remarcat Florin Gardoș, după ultimul meci pierdut al FCSB-ului: ”O schimbare de antrenor?”

FC Botoșani a obținut o victorie clară în etapa a 10-a din Superligă, învingând FCSB cu 3-1 pe teren propriu, după ce bucureștenii deschiseseră scorul.

După meci, Florin Gardoș a oferit mai multe declarații.

Fostul fundaș crede că la FCSB nu este necesară schimbarea antrenorului.

”Nu mă mai surprinde nimic. A devenit o normalitate. Toată lumea aşteaptă, cumva, un moment zero, să se întâmple ceva. Dar nu se întâmplă nimic! Chiar nu ştiu ce ar trebui să se întâmple.

O schimbare de antrenor? Nu prea-i văd sensul. Pentru că oamenii ăştia au arătat ceva sezonul trecut.

Iar ar urma o perioadă în care s-ar chinui să găsească un antrenor care să accepte să lucreze în condiţiile astea. Echipa mi se pare frustrată. Nu se mai bucură la goluri. S-a dus hora. Nu ştiu ce se va întâmpla, îţi spun sincer”, a spus Florin Gardoş la Play On Sport.