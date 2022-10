Ce a remarcat Mirel Rădoi după ce a vazut meciurile FCSB-ului și CFR-ului din Conference League: ”Și ei au sanșe la calificare!”

FCSB a pierdut și returul de acasă contra Silkeborg (0-5). Bucureștenii au primit astfel 10 goluri în două meciuri și sunt codașii grupei B din Conference League.

De asemenea, CFR s-a impus cu 2-0 pe teren propriu, contra celor de la Slavia Praga.

Mirel Rădoi a vorbit despre cele două meciuri care au avut loc joi seara.

”Rezultatele au fost ca în tur. Chiar dacă FCSB are şanse minine, păstrează şanse de calificare. CFR Cluj are şanse mari. Pe noi ne-ar bucura pentru punctele acumulate pentru România, dar şi pentru o stare de oboseală care ne poate ajuta pe viitor.

Totuşi, aş face o mică comparaţie. Nu aş vrea să se creadă că am ceva cu jucătorii români. M-am uitat câţi jucători români sunt la CFR Cluj şi câţi sunt la FCSB.

E clar că trebuie de la o vârstă fragedă să fie făcută instruirea jucătorilor. De asta este echipa naţională unde este”, a declarat Mirel Rădoi.