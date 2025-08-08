Ce a scris prea din Slovacia, după ce Universitatea Craiova a dat de pământ cu Spartak Trnava 

Articol de Mihai Popescu - Publicat vineri, 08 august 2025, ora 14:32,
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a învins Spartak Trnava, scor 3-0, în manșa tur din turul trei preliminar UEFA Conference League.

După fluierul final, presa din Slovacia a scris despre diferența de valoare dintre cele două echipe.

„Trnava a pierdut în România la o diferență de clasă”, au titrat cei de la Sport Web.

”doar o minune fotbalistică o va ajuta pe Trnava”, au scris cei de la  Sportovy.cas 

