Ce a scris prea din Slovacia, după ce Universitatea Craiova a dat de pământ cu Spartak Trnava

Universitatea Craiova a învins Spartak Trnava, scor 3-0, în manșa tur din turul trei preliminar UEFA Conference League.

După fluierul final, presa din Slovacia a scris despre diferența de valoare dintre cele două echipe.

„Trnava a pierdut în România la o diferență de clasă”, au titrat cei de la Sport Web.

”doar o minune fotbalistică o va ajuta pe Trnava”, au scris cei de la Sportovy.cas