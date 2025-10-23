Ce a scris presa din Italia, după ce Cristiano Bergodi a semnat din nou în România

După ce Cristiano Bergodi a semnat cu ”U” Cluj, presa din Italia a marcat revenirea tehnicianului în fotbaiul românesc. Aceștia au avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului.

”Un nou capitol în cariera de antrenor a lui Cristiano Bergodi începe. După perioada petrecută la FC Rapid 1923, încheiată în aprilie 2024, antrenorul italian revine la cârma unei echipe românești. Bergodi a semnat un contract pe doi ani cu Universitatea Cluj, un club istoric din Superliga românească.

Acordul marchează o revenire semnificativă pentru Bergodi într-un campionat pe care îl cunoaște foarte bine. România a devenit o a doua casă pentru fostul fundaș al lui Lazio, care a antrenat numeroase echipe locale în ultimii ani, consolidându-și reputația de antrenor experimentat, cu un talent pentru dezvoltarea tinerilor jucători.

Universitatea Cluj, care se pregătește să supraviețuiască despărțirii de Ioan Sabău, l-a ales pe Bergodi pentru abilitățile sale tactice, cunoștințele despre contextul românesc și experiența sa chiar și în situații complexe. Clubul își propune un sezon ambițios și l-a identificat drept candidatul potrivit pentru relansarea proiectului sportiv”, au notat cei de la Lazio News.