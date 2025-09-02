Ce a scris presa italiană după ce Dan Șucu nu a cheltuit niciun euro pentru transferuri în vară: ”Este cel mai ciudat detaliu”

Genoa a realizat șapte transferuri în perioada de mercato a verii, care s-a încheiat pe 1 septembrie în Serie A.

Cu toate acestea, patronul Dan Șucu nu a cheltuit niciun euro în schimbul jucătorilor transferați.

Genoa i-a adus pe Nicolae Stanciu (liber de contract), Valentin Carboni (împrumutat de la Inter), Lorenzo Colombo (împrumutat de la Milan), Maxwel Cornet (împrumutat de la West Ham), Albert Gronbaek (împrumutat de la Rennes), Jean Onana (împrumutat de la Beșiktaș) și Leo Ostigard (împrumutat de la Rennes)

Jurnaliștii italieni nu au întârziat să comenteze mutările omului de afaceri român.

”Zero euro cheltuiți pe jucători veniți. Acesta este cel mai semnificativ și ciudat detaliu al ferestrei de transferuri de vară a celor de la Genoa.

Stanciu, Gronbæk, Valentin Carboni și Lorenzo Colombo au remodelat atacul lui Patrick Vieira, iar acesta va trebui să-și construiască noul Genoa în jurul lor. Revenirile lui Jean Onana și Leo Ostigard reprezintă alte două transferuri importante”, au scris cei de la Tuttomercato.