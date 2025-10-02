Ce a scris presa spaniolă după înfrângerea Barcelonei în duelul cu PSG: ”La mila francezilor”

FC Barcelona a cedat pe teren propriu în fața celor de la PSG, scor 1-2, în a doua rundă a fazei principale din Liga Campionilor.

Jurnaliștii spanioli au analizat prestația catalanilor și i-au criticat pentru înfrângerea suferită.

”Ce s-ar fi întâmplat dacă cei de la PSG veneau cu cei mai buni jucători? Echipa lui Flick conduce campionatul național cu autoritate. Dar când pui piciorul în Europa, este altceva.

PSG a arătat care este cel mai înalt nivel al acestei competiții. Deși Barcelona a jucat un meci bun, au existat multe momente în care au fost la mila francezilor!”, au titrat cei de la Marca.

”Barcelona a căzut la ultima suflare, după un meci intens în care PSG a terminat jocul cu mai multă prospețime și a gestionat mai bine jocul.

A fost un meci intens, iar PSG a dominat pe scară largă repriza a doua împotriva unei Barcelone care, ca și la Milano, nu a știut cum să îmblânzească jocul în ultimele minute.

E încă un meci european important care le-a scăpat în ultima suflare”, au notat jurnaliștii de la Mundo Deportivo.

”Masterclass PSG! Ferran a adus-0 pe Barca în avantaj, dar echipa franceză a fost ca un trăsnet! Ramos a decis în minutul 90 tot jocul.

Oamenii lui Luis Enrique au jucat într-un ritm brutal, indiferent de cine s-ar fi aflat pe teren. Lamine Yamal, de la mai mult la mai puțin”, au scris și cei de la AS.