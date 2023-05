Ce a spus Adi Mihalcea după meciul cu Oțelul Galați: ”Nu am negat niciodată că țin cu Dinamo!”

Echipa Gloria Buzău a învins marţi, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Oţelul Galaţi, în ultimul meci al etapei a 9-a din play-off-ul Ligii 2.

La finalul meciului, Adi Mihalcea a oferit mai multe declarații.

”Am făcut meciuri spectaculoase și am luat un punct sau am pierdut. A fost o partidă urâtă, dar o partidă care ne-a adus trei puncte. O performanță, dacă anul trecut am fost în play-out, acum ne batem pentru baraj. Poate anul viitor vom promova.

Suntem foarte puțini, suferim și știam ce necesită un joc în play-off. Am reușit să aducem un tempo ridicat, dar voi încerca refac jucătorii pentru baraj.

Nu am negat niciodată că țin cu Dinamo, dar cred că suntem singura echipă care a încurcat-o de două ori. Cu o echipă de Liga 1, șansele unei echipe de Liga 2 sunt mai mici, dar se poate să prindem o zi mai bună”, a declarat Mihalcea.