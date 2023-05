Ce a spus Adi Mutu după corecția primită de Rapid de la Farul: „Te aduce cu picioarele pe pământ!”

Rapid a fost umilită sâmbătă seară în deplasare. Giuleștenii au cedat pe terenul Farului Constanța (2-7).

Adrian Mutu a oferit o primă reacție după meci. Tehnicianul și-a găsit cu greu cuvintele, fiind vizibil dezamăgit. Iată ce a spus.

„Te aduce cu picioarele pe pământ!”

„A fost o seară de coșmar, o seară neagră, rezultatul spune totul. Am început jocul cum nu se putea mai prost, în secunda 30, penalty. Sunt prea puține lucruri de spus, pentru că, pe lângă faptul că Farul are calitate, am mai făcut și cadouri. E o seară de coșmar pentru noi, nu avem ce să spunem. Rezultatul te lovește în orgoliu. Mai multe nu sunt de spus la cald. Mai mult decât arată tabela de marcaj, ce putem spune?

Au fost și greșeli personale. Le-a ieșit tot în seara asta, am mai făcut și noi cadouri. Așa s-a făcut istoria. Nu am reușit să oprim iureșul ăsta al lor.

Nimănui nu îi convine. Suntem toți foarte supărați pentru acest rezultat. Vom analiza mâine, pentru că nu ne convine rezultatul, dar să nu uităm că tot acești băieți au bătut și campioana României. Câteodată, fotbalul te lovește în orgoliu, te aduce cu picioarele pe pământ, poate într-un mod prea dur în seara asta.

Am trecut cu mijlocul în trei, aveau superioritate pe zona centrală, cu cei doi care intrau în spatele mijlocașilor, Mazilu și Munteanu. Am încercat să oprim acele buzunare.

Nu caut scuze, putem vorbi și despre acest lucru, putem spune că nu am avut la fel de multe zile pentru a pregăti meciul, putem spune multe lucruri, dar cred că rezultatul e prea mare, să punem capul în pământ, să vedem ce am făcut greșit. E seara aia de coșmar. După penalty, am avut două mari ocazii.

Sunt aceeași jucători care au câștigat cu FCSB și CFR. E o seară pe care trebuie să o uităm. Nu avem ce să spunem. Sunt seri în care câștigi și seri în care înveți. Din orice unghi am privi, această înfrângere e greu de digerat.

Ne pare rău pentru suporteri, au venit aici și ne-au încurajat până la finalul meciului. Suntem datori să câștigăm următorul meci”, a spus Adrian Mutu, după umilința cu Farul.