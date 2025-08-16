Ce a spus Adi Popa, după derby-ul din Liga 2: ”Singurele meciuri oficiale!”

CS Dinamo a remizat cu Steaua, scor 0-0.

Partida a contat pentru etapa cu numărul 3 din Liga 2.

”Militarii” sunt pe locul 5, cu 7 puncte.

Dinamo ocupă locul 4, cu 11 puncte acumulate.

La finalul meciului, Adi Popa a oferit mai multe declarații.

”E frustrant. Toată săptămâna ne-am gândit cum să câștigăm, ne-am antrenat pentru asta, doar că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Am întâlnit un adversar agresiv, competitiv. Eu mi-am dorit să aduc un plus când am intrat, a venit și acea eliminare și asta a fost istoria jocului.

Nu poți să compari, a fost un meci de Liga 2. Cu excepția galeriei noastre, care s-a ridicat la nivelul unui derby Dinamo – Steaua, noi am lăsat de dorit în teren.

În Cupa României avem singurele meciuri oficiale, așa cum le place unora să ne ironizeze. Nu e vina noastră, noi promovăm an de an pe teren, dar în august suntem tot în liga a doua.

S-a creat o atmosferă de derby, dar trebuie să păstrăm proporțiile. E greu să vorbesc în fiecare an (n.r. despre promovare). De patru ani și ceva tot vorbesc, obosești la un moment dat. Eu încerc să le insuflu spiritul Stelei celor care vin la prima echipă, să înțeleagă la ce club sunt.

Nu suntem resemnați. Dacă eram resemnați, nu am fi promovat de trei ori în patru ani. Eu zic că noi, jucători și staff, ne ridicăm peste nivelul așteptărilor. Fără drept de promovare, nu e ușor să stai motivat. Noi anul trecut nu am pierdut până în play-off, eram singura echipă din România neînvinsă”, a declarat Adi Popa.