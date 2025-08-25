Ce a spus Adrian Mihalcea înainte de UTA Arad – Steaua București: ”Eu aveam derby-uri cu FCSB”

Adrian Mihalcea, antrenorul celor de la UTA Arad, a prefaţat duelul cu Steaua Bucureşti, din play-off-ul Cupei României.

Arădenii nu au suferit nicio înfrângere până în prezent şi ocupă locul 3 în Superliga, cu 13 puncte acumulate.

Tehncianul susține că partida nu ca constitui un derby, ci FCSB-ul este echipa contra căreia a avut derby-uri în trecut.

„Nu privesc meciul ca pe un derby. Echipa cu care eu aveam derby-uri era FCSB. Este cel mai greu adversar pe care puteam să îl întâlnim. Steaua a fost o prezenţă constantă în play-off-ul Ligii 2 în ultimii ani.

Dar este bine că nu traversăm ţara doar aşa, ci avem două partide care ne vor solicita, cu Steaua în Cupă, şi vineri, cu Rapid în campionat”, a declarat Adrian Mihalcea, la conferinţa de presă premergătoare partidei cu Steaua