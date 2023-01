Ce a spus Adrian Mutu după ce s-a scris că este dorit pe banca celor de la Salernitana: „Îmi doresc să stau până în 2025 cu Rapid!”

După ce s-a scris că Salernitana, echipa din Serie A, îl dorește pe banca tehnică pe Adrian Mutu, a venit în cele din urmă și reacția tehnicianului.

Mai exact, Mutu a declarat că nu are de gând să părăsească prea curând Rapidul. Iată ce a spus antrenorul.

„Îmi doresc să stau până în 2025 cu Rapid!”

„Nu, nu a fost o ofertă oficială și nici nu cred că am de gând să dezvolt acest subiect, că am fost pe o listă a unei echipe. Am contract și îmi doresc să stau până în 2025 cu Rapid, poate și mai mult. Nu cred că mai e nimic de spus.

(n.r – Erați pregătit pentru a face pasul în Serie A?) N-am să răspund niciodată cu dacă la întrebările cu dacă. Nu am de gând să răspund pentru că nu stau să discut despre orice zvon, mai ales dacă sunt sub contract cu Rapid. Sunt fericit aici și concentrat 100% la meciul de mâine. Nu mă gândesc la nimic altceva”, a spus Adrian Mutu, în cadrul unei conferințe de presă.