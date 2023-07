Ce a spus Adrian Mutu, după remiza obținută în turul doi preliminar din Conference League

Neftchi Baku a remizat în deplasare, scor 2-2, în prima manșă a dublei din turul II al Conference League, cu Zeljeznicar (Bosnia).

„Sunt nemulțumit de rezultat. Dar am fost mulțumit și de joc. Am analizat bine jocul lui Jeleznichar. Știam că este o echipă puternică. Adversarul s-a apărat foarte bine astăzi. Atmosfera a fost fenomenală. Mă bucur că nu am pierdut. Sper ca suporterii noștri să creeze aceeași atmosferă în retur”, a spus Mutu.

În cazul în care va merge mai departe, Neftchi Baku o va întâlni pe câștigătoarea dintre Beșiktaș (Turcia) – KF Tirana (Albania), 3-1, în manșa tur. Formația din „Țara Semilunei” este marea favorită, astfel că elevii lui Adrian Mutu vor avea o misiune dificilă, în cazul în care vor ajunge, la rândul lor, în turul trei preliminar din Conference League.