Ce a spus Adrian Șut înaintea dublei cu Aberdeen: ”În ziua de azi nu prea mai contează”

FCSB dispută primul duel din dubla cu gruparea scoțiană Aberdeen, joi, de la ora 21:45, în play-off-ul Europa League.

Returul se va disputa o săptămână mai târziu pe Arena Națională.

Adrian Șut a vorbit despre obiectivul echipei sale și a precizat că ”roș-albaștrii” au învățat din greșelile făcute în eșecurile cu Shkendija și Inter d’Escaldes.

„Nu aș vrea să ne relaxăm acum pentru că ne-am calificat într-o grupă (n.r. Conference League). Obiectivul nostru era Champions League, n-am reușit să-l atingem, iar acum trebuie să ne calificăm în Europa League. Am văzut sezonul trecut cum este să joci la un nivel mult mai mare, să joci cu adversari foarte puternici și să te lupți de la egal la egal cu ei.

Cred că în ziua de azi nu prea mai contează asta, cred că am învățat multe din eliminarea cu Shkendija, din înfrângerile cu Inter d’Escaldes. Ar trebui să fim mai maturi și să nu ne mai gândim că suntem favoriți.”, a declarat Adrian Șut, pentru EAD.