Ce a spus Alex Buzbuchi după victoria Farului din Superligă: ”A trebuit să intrăm repede în joc!”

Echipa Farul Constanţa a învins sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, formaţia FC Hermannstadt, în prima etapă a Superligii. Este prima victorie din noua ediţie de campionat, după cele două egaluri de vineri.

La finalul meciului, Alexandru Buzbuchi, portarul de rezervă de la Farul, a oferit mai multe declrații.

„A fost prima etapă, într-o formulă în care nu am jucat așa de multe meciuri. Căldură mare, a trebuit să intrăm repede în joc și cred că am meritat victoria. Am practicat un fotbal destul de bun și mă bucur că am putut să-mi ajut echipa.

Indiferent cine intră în primul „11”, relațiile de joc sunt acolo. Cred că trebuie să avem curaj. Nu e nicio presiune, mă bucur să joc ori de câte ori am ocazia. Mergem înainte, avem o provocare foarte mare și sperăm să îi facem față.

Cred că la șutul lui Biceanu, pe contre-pied, a fost o intervenție mai dificilă. Mă bucur că mi-am ajutat echipa. Mergem la Tiraspol cu un moral ridicat, am jucat bine în primul meci”, a spus Alexandru Buzbuchi.