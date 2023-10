Ce a spus Alex Mitriță după ce a ratat un penalty în duelul cu FC Voluntari: ”Pot mai mult”

Meciul dintre FC Voluntari și Universitatea Craiova s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, în etapa a 12-a a SuperLigii.

Alexandru Mitriță a ratat un penalty pentru Universitatea Craiova, în minutul 51.

Fotbalistul a declarat la finalul partidei că este nemulțumit de faptul că a ratat lovitura de la 11 metri.

”Eu zic că am dominat meciul. A fost un meci deschis. S-au pierdut două puncte pe mâna mea. Îmi asum.

Am zis că sunt bine. Am zis să îmi iau un colț, am dat tare, dar portarul a fost acolo. Vreau să ne gândim ce trebuie să facem, că pierdem puncte. Au fost două puncte pierdute pe mâna mea.

Pot mai mult. Evoluția mea nu a fost foarte bună în seara asta. Cu penalty-ul, am căzut un pic mental.

În această seară, cu penalty-ul ratat, am căzut fizic. Trebuia să venim aici să câștigăm. Nu am făcut un meci foarte bun.

Mai avem de lucrat. Trebuie să vedem la ce mai avem de lucrat”, a spus Alex Mitriță, la finalul meciului cu FC Voluntari.