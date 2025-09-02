Ce a spus Alexander Isak, după ce a devenit cel mai scump transfer din istoria Premier League

Clubul englez de fotbal Liverpool a confirmat, luni, în ultima zi de mercato, recrutarea atacantului suedez Alexander Isak de la Newcastle United, un transfer considerat record în Anglia și estimat la 125 de milioane de lire sterline (145 de milioane de euro), fără bonusuri, potrivit presei.

Scandinavul i-a devansat pe Moises Caicedo, Enzo Fernandez sau Florian Wirtz

Atacantul de 25 de ani a semnat pentru campioana Angliei după mai multe săptămâni de contre cu Newcastle, club la care juca din 2022 și pentru care a marcat 23 de goluri în 34 de meciuri în sezonul trecut de Premier League.

Newcastle United s-a mulțumit să confirme ”vânzarea atacantului Alexander Isak la Liverpool pentru o sumă record în regatul Unit”, într-un comunicat laconic publicat luni seara.

”Drumul pentru a ajunge aici a fost lung, dar sunt foarte fericit să fac parte din această echipă, din acest club și din tot ce reprezintă el”, a comentat Isak pe site-ul lui Liverpool.

Internaționalul suedez (52 selecții), care mai avea trei ani de contract cu ”coțofenele”, va purta tricoul cu numărul nouă la ”cormorani”.

Suma de transfer, nedezvăluită, s-ar ridica la 125 de milioane de lire (145 de milioane de euro), dar poate atinge 130 de milioane de lire (150 de milioane de euro) dacă bonusurile asociate sunt atinse în timpul petrecut pe Anfield, relatează presa britanică.

Isak ajunge astfel pe podiumul celor mai scumpe transferuri din istorie, după brazilianul Neymar (222 de milioane de euro, plecat de la FC Barcelona la PSG în 2017) și după francezul Kylian Mbappé (180 de milioane de euro, de la AS Monaco la PSG în 2018).

Scandinavul deține recordul unui transfer în Premier League, devansându-i pe Moises Caicedo (de la Brighton la Chelsea în 2023), Enzo Fernandez (de la Benfica la Chelsea în 2023) sau Florian Wirtz (de la Bayer Leverkusen la Liverpool în 2025).

Newcastle a respins o primă ofertă făcută de Liverpool și evaluată la 110 milioane de lire, pe 1 august. Fostul atacant al echipei Real Sociedad a refuzat apoi să se antreneze cu Newcastle și să joace pentru club.

Situația s-a deblocat după ce Newcastle i-a achiziționat pe atacantul german Nick Woltemade (VfB Stuttgart) și pe congolezul Yoane Wissa (Brentford). Wissa a semnat luni, transferul său fiind evaluat la aproape 60 de milioane de euro.

Sosit în 2021 de la Lorient, atacantul de 28 de ani a marcat 49 de goluri în 149 de meciuri în patru sezoane la Brentford.

Conform presei, jucătorul din RD Congo va aduce clubului Brentford minimum 50 de milioane de lire (circa 58 de milioane de euro), sumă care poate ajunge la 55 de milioane de lire (63 de milioane de euro) dacă bonusurile asociate sunt activate, conform presei.