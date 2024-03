Ce a spus Alexandru Albu după meciul cu Universitatea Craiova: ”Știu toți că iubesc acest club!”

CSU Craiova a primit luni seară vizita celor de la Rapid. Cele două au înregistrat o remiză (1-1).

Tabela a fost deblocată de Mitriță (30). Replica oaspeților a venit prin reușita lui Hromada (49).

La finalul meciului, Alexandru Albu a oferit mai multe declarații.

El și-a cerut scuze după ce a fost exclus din lotul Rapidului.

”A fost un meci greu, am întâlnit o echipă bună, cu mare calitate. Cred că puteam să înscriem mult mai repede în prima repriză, am avut situații bune, dar nu am luat deciziile corecte. Cred că meritam victoria, pentru că am avut un penalty.

Trebuia să se dea penalty, dar asta este, mergem mai departe, pentru că ne așteaptă un derby.

Toate meciurile trebuie să le jucăm așa, să dăm totul pe teren pentru echipă și pentru suporteri.

Nu știu dacă e ultima șansă, dar trebuie să câștigăm, apoi în play-off se va decide campioana.

A fost o perioadă mai grea. Am făcut acea greșeală, îmi cer scuze suporterilor, îmi pare rău. Știu toți că iubesc acest club și nu vreau să-i fac rău. Nu trebuia să fac acest gest prostesc, dar învăț din greșeli. Am plătit pentru greșeala mea.

Am avut o perioadă mai nasoală în viața mea și am simțit să refulez, dar nu am făcut bine ce am făcut. Regret acest lucru și am plătit pentru el”, a spus Alex Albu.