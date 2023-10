Ce a spus Alexandru Cîmpanu după ce a marcat primul gol pentru U Cluj: „Cu puțină șansă, plecam cu trei puncte!”

Alexandru Cîmpanu a marcat primul său gol pentru U Cluj. Acesta a deschis scorul în remiza obținută cu cei de la Farul Constanța (1-1).

După meci, tânărul fotbalist a oferit o primă reacție. Iată ce a spus jucătorul ardelenilor.

„Cu puțină șansă, plecam cu trei puncte!”

„Nu mă așteptam să ajung la acea minge, doar că am speculat bine faza și mă bucur că am marcat. Nu a fost un cadou, îl știu foarte bine pe Dina, mă așteptam să fie așa, de asta am stat între fundașul central și fundașul lateral.

Ne-am propus să fim pragmatici, să stăm bine în teren, pentru că știam că cei de la Farul au o posesie prelungită și un joc bun acasă. Cu puțină șansă, plecam cu trei puncte”, a spus Alexandru Cîmpanu, după remiza cu U Cluj.