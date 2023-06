Ce a spus Andrea Mandorlini, noul antrenor al lui CFR, la sosirea sa în Cluj: „El mi-a dat mesaj!”

CFR Cluj va fi pregătită din noul sezon de italianul Andrea Mandorlini, cel care a mai pregătit echipa și în trecut.

Ajuns la Cluj, tehnicianul a oferit o primă reacție. Iată ce a spus despre formația din Gruia.

„Am avut doar discuții cu clubul, care încă nu s-au încheiat. Am mai fost aici acum mulți ani și mă bucur de această revenire. Sunt bucuros să fiu aici, însă vom vedea dacă se vor finaliza negocierile.

Nu pot face comparații cu echipa de atunci și cea de acum. Vom vedea, cel mai mult contează prezentul și viitorul. Am vorbit cu Răzvan Zamfir și cu noul președinte. Mi-a trimis Deac un mesaj și am discutat cu Mara, pe care i-am antrenat la CFR. Cipri încă joacă, iar Mara am aflat că e oficial al clubului.

Nu am venit încă cu staff-ul, sunt alături de fiul meu. Nu s-a semnat nimic, încă suntem în discuții. Suntem amândoi aici pentru a vorbi cu cei din club, vedem care sunt condițiile. Rămâne să mai negociem”, a declarat Andrea Mandorlini, conform sport.ro.