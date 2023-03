Ce a spus Andrei Ivan după ce a adus victoria echipei sale cu FC Argeș: „Trebuie să câștigăm ca să ne putem bate la podium!”

CSU Craiova a bifat o nouă victorie acasă. Oltenii au învins FC Argeș cu scorul de 1-0.

Andrei Ivan, cel care a adus victoria Craiovei prin golul marcat din penalty în minutul 74, a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a spus Ivan.

„Trebuie să câștigăm ca să ne putem bate la podium!”

„O victorie foarte muncită, am făcut o primă repriză foarte rea, nici mie nu mi-a ieșit nimic. În a doua repriză am mai ieșit la lumină și am luat cele trei puncte.

Foarte mulți accidentați avem, cel mai în vârstă era astăzi Vătăjelu, Mister a băgat jucătorii care merită în teren.

Cred că puteam să marcăm și în prima repriză, cu Markovic, când a avut ocazia aceea mare. Eu cred că, chiar dacă nu era penalty-ul, venea și golul”, a spus Andrei Ivan, după victoria cu FC Argeș.

„Presine mereu este la Universitatea Craiova. După meciul cu Voluntari, atmosfera a fost bună, iar azi am câștigat și sper să luăm cele 3 puncte și la meciul viitor.

Cu Petrolul, va fi foarte greu, jucăm la Ploiești, e foarte greu acolo, a fost greu și pentru CFR, dar trebuie să luăm cele 3 puncte. Trebuie să câștigăm astea două partide ca să ne putem bate la podium”, a mai spus jucătorul oltenilor.