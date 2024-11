Ce a spus Anghel Iordănescu după ce auzit că Steaua vrea să îl dea în judecată pe Mircea Lucescu: ”Pentru mine, Steaua e Steaua!”

Șefii de la CSA Steaua vor să îl dea în judecată pe Mircea Lucescu în urma declarației “FCSB e Steaua”, iar selecționerul României a fost și atacat pe acest subiect de către o glorie roș-albastră.

Recent, Anghel Iordănescu a vorbit despre acest conflict.

”Eu cred că m-am pronunțat și nu aș vrea să intru în polemică nici cu Mircea Lucescu, nici cu Gigi Becali, nici cu suporterii FCSB-ului. Eu cred că sub era echipa națională.

Pentru mine, Steaua e Steaua, pentru mine e Steaua pe care o cunosc și am ajuns la 10 ani. Steaua este cea pe care a declarat-o justiția, iar FCSB e FCSB. Steaua este cea care joacă pe Ghencea, iar FCSB este echipa domnului Becali.

Eu nu am fost la acea adunare a acționarilor când s-a decis și s-a hotărât. Nu am semnat și nu am fost acolo și nici nu cunosc.

Din punctul meu de vedere, selecționerul a făcut o greșeală. În primul rând, el nu este o persoană particulară, el este un oficial. Domnia sa a făcut afirmația că nu e de acord cu decizia judecătorească. Nu vrea să se certe cu patronul Stelei (n.r. FCSB), cu Gigi Becali. Nu vrea să aibă vreun divergent cu el”, a spus Anghel Iordănescu