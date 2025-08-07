Ce a spus antrenorul celor de la Braga, înainte de meciul contra CFR-ului: ”Ne așteptăm la un meci dificil!”

CFR Cluj o va înfrunta pe Braga, în turul 3 preliminar din Europa League.

Înainte de meci, antrenorul portughezilor a oferit mai multe declarații.

Acesta susține că echipa lui Dan Petrescu are experiență în Cupele Europene.

”Vom juca din nou în deplasare. Evident, ei sunt o echipă cu multă experiență și un lot numeros, ceea ce le-a permis să odihnească jucătorii în campionat și să-i păstreze pentru Europa League.

Ne așteptăm la un meci dificil împotriva unui adversar experimentat și a unui antrenor de talie internațională. Clujul este foarte bine pregătit, este foarte dificil să joci pe terenul lor, dar vom merge cu energie și cu așteptarea unei performanțe excelente.

Am pregătit jucătorii și vedem că echipa arată puțin mai bine”, a spus Vicens, înaintea partidei, citat de site-ul oficial al clubului Braga.