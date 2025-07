Ce a spus antrenorul lui Lugano, după meciul contra CFR-ului: ”Am avut controlul total asupra meciului!”

CFR a remizat pe terenul lui Lugano, scor 0-0.

După partida din Conference, antrenorul elvețienilor a oferit mai multe declarații.

”Nu sunt dezamăgit de prestația jucătorilor mei. Dezamăgirea, în mod evident, este legată de lipsa victoriei. O victorie pe care, în opinia mea, am meritat-o! Am avut controlul total asupra meciului. Da, sunt mulțumit de modul în care am interpretat jocul: cu personalitate, curaj și o mentalitate bună.

Mai mult decât dezamăgire, există un pic de regret. Am fi meritat să câștigăm, pentru că am dat dovadă de caracter din primul minut. Am arătat că vrem să câștigăm acest meci ținându-l sub control timp de 90 de minute.

Au fost foarte puține momente în care ei (n.r. CFR Cluj) ne-au cauzat probleme. Poate că în ultimii 25 de metri ne-a lipsit puțină claritate, ceea ce este greu în primul meci al sezonului”, a declarat Mattia Croci-Torti, potrivit Corriere del Ticino.