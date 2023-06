Ce a spus antrenorul Spaniei după ce s-a impus în fața Italiei: ”Am jucat cu adevărat un meci la nivel ridicat!”

Selecţionerul Spaniei, Luis De La Fuente, a declarat, joi seară, după calificarea în finala Ligii Naţiunilor, că este mulţumit şi mândru, el menţionând că jucătorii au respectat ce li s-a cerut.

“Sunt mulţumit şi mândru. Am jucat cu adevărat un meci la nivel ridicat. Le-am spus jucătorilor înainte de meci ce voiam şi ei au respectat totul. Am văzut jucători foarte talentaţi arătându-şi abilităţile şi suntem încântaţi. A fost un meci împotriva unui rival important şi mă face să fiu optimist pentru că jucătorii au înţeles instrucţiunile şi le-au respectat. Am avut un joc solid şi de aceea am obţinut rezultatul bun”, a spus De La Fuente.