Ce a spus Arnold Garita despre transferul la FCSB

„Nu sunt ţinta celor de la FCSB, agenţii mei au discutat, dar într-un final nu se va rezolva nimic. Este păcat, dar asta este situaţia, chiar îmi plăcea acest club, are suporteri incredibili.

M-au plăcut, m-au ‘adoptat’ chiar şi când nu eram jucătorul lor, îmi amintesc astfel de suporterii celor de la FC Argeş. Mi-ar fi plăcut să continui în România, dar după cum s-au întors lucrurile în ultima vreme, nu cred că România va fi următoarea mea destinaţie.

Nu sunt eu cel care negociază, agentul meu o face. Cred că a vrut să-şi facă treaba cât mai bine. Nu mă voi întoarce în România, după vacanţă. Voi face asta doar în cazul în care situaţia se va schimba, şi mă voi înţelege cu clubul.

Aş vrea să le mulţumesc suporterilor de la FC Argeş pentru tot, am dat tot ce am avut mai bun pentru a salva clubul, pe care am învăţat să-l iubesc”, a spus Arnold Garita, potrivit AS.ro.