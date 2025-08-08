Ce a spus Baiaram, după ce a strălucit din nou pentru Craiova: ”Mi-a spus că trebuie să îmi revin!”

Universitatea Craiova a învins Spartak Trnava, scor 3-0, în manșa tur din turul trei preliminar UEFA Conference League.

Baiaram a marcat un gol superb în poarta celor de la Trnava.

După meci, decarul oltenilor a oferit mai multe declarații.

”A fost un meci foarte greu, un meci european. Din păcate, în prima repriză nu am reușit să înscriu atât eu, cât și colegii mei. Am avut o mare ocazie în prima parte a meciului.

În repriza a doua am făcut un joc mult mai bun și am câștigat.

(n.r. Cum ai reușit să te ridici după acea ratare?) La pauză numai la asta m-am gândit. Mă simțeam vinovat. Am vorbit cu staff-ul, cu jucătorii și toată lumea mi-a dat încredere.

Știam că dacă sunt bine mental, atunci cu siguranță pot să îi ajut și în repriza a doua. Mă bucur că mi-a reușit și sper să o țin tot așa. Am avut o discuție la pauză cu Mister.

M-a mobilizat. Mi-a spus că trebuie să îmi revin și să fac un joc mult mai bun în repriza a doua. Mă bucur că am câștigat detașat.

Consider că ambele echipe au fost bune. Și cu Sarajevo, dar și cu Trnava am făcut jocuri bune. Mai ales pe teren propriu, suntem un adversar foarte dificil.

La meciul retur sper să câștigăm și să nu ne gândim la acest scor. Sper să nu ne gândim la acest avantaj și să jucăm la fel în retur”, a declarat Ștefan Baiaram, la flash-interviu.