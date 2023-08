Ce a spus Bergodi după înfrângerea de la Voluntari

FC Voluntari a învins Rapidul cu 2-1, iar antrenorul giuleștenilor, Cristiano Bergodi, și-a asumat eșecul.

„Am făcut un meci slab din punct de vedere tehnic, am greșit multe pase. Nu a fost deloc reușit. Eu sunt primul vinovat de această situație și gata! Nu vorbesc despre jucători. Am echilibrat puțin situația în repriza secundă, dar nu am reușit să îi desfacem.

Am vorbit deja cu jucătorii, trebuie să îmbunătățim anumite lucruri. Dar nu vreau să discut aici, nu e corect să dau vina pe ei. Eu nu am fost inspirat.

Problema e că nu am intrat conectați la meci. Nu am fost agresivi și am luat un astfel de gol. Am făcut cadouri. Trebuie reglate anumite lucruri, dar nu pot să spun aici.

A fost un duș rece pentru noi”, a spus Cristiano Bergodi, după meci.