Ce a spus Bernardo Silva după ce i-a îngropat pe cei de la Real Madrid: ”Îmi doream mai mult după prima manșă!”

Echipa engleză Manchester City a învins miercuri, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia spaniolă Real Madrid, în returul semifinalei Ligii Campionilor. Cu 5-1 scor cumulat, City s-a calificat în finala competiţiei, unde va juca împotriva echipei italiene Inter Milano.

La finalul meciului, Bernardo Silva a oferit mai multe declarații.

”O noapte minunată pentru noi. Știam că va fi dificil, dar să învingem această echipă cu 4-0 este minunat. Este un sentiment minunat să fiu din nou în finală și sper să o câștigăm de data aceasta.

Știam cât de puternici sunt și deși la începutul reprizei secunde conduceam cu 2-0, au presat și ar fi putut înscrie, dar am rezistat mult, am dat dovadă de pasiune și de bună organizare. Suntem foarte mulțumiți de această performanță.

Performanța mea de la Madrid nu a fost ceea ce mi-aș fi dorit și am vrut să compensez asta, pentru că îmi doream mai mult după prima manșă. Am vrut să joc mai bine pentru colegii mei și pentru suporteri, și sunt foarte fericit că am marcat de două ori”, a spus Bernardo Silva, potrivit Mundo Deportivo.