Ce a spus Bogdan Andone, după o nouă victorie în Superligă:

FC Argeș a câștigat cu 2-0, în fața celor de la Oțelul Galați.

La finalul meciului, Bogdan Andone a oferit mai multe declarații.

”E puțină liniște. Cred că atitudinea a fost factorul decisiv pentru noi. Am avut spirit, am pus presiune, am fost agresivi. Mă bucur că am marcat două goluri, că nu am luat goluri. Mă bucur că am câștigat. Le-am spus la pauză că va veni și golul, au fost răsplătiți.

Au reușit un succes de o manieră clară. Eu cred că toți jucătorii au jucat bine. Caio și Bettaieb au făcut un efort considerabil. Jucătorul decisiv a fost echipa.

(n.r. despre meciul cu FCSB) Va fi un meci dificil. Chiar dacă nu traversează cea mai bună formă, sunt echipa campioană.

Au jucători buni, de calitate. Ne va aștepta un meci dificil. Vom merge la București să scoatem puncte”, a spus Bogdan Andone, la flash-interviu.