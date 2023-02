Ce a spus Budescu după umilința cu CFR Cluj: „Mă deranjează scorul, înfrângerea!”

Petrolul Ploiești a pierdut acasă cu CFR Cluj (2-5). Constantin Budescu, autorul unei pase de gol, a reacționat la finalul partidei.

Mai exact, mijlocașul a precizat că obiectivul „Lupilor” este salvarea de la retrogradare. Iată ce a spus Budescu.

„Mă deranjează scorul, înfrângerea!”

„Din păcate, am pierdut acest meci. Scorul e un pic cam mare. N-am jucat rău în prima repriză. Am primit gol destul de repede. După care, am încercat să revenim. Luăm gol din fază fixă, apoi s-a jucat pe contre. Ei au marcat la fiecare ocazie, iar noi nu am reușit să facem acest lucru, cu toate că am avut câteva ocazii.

Am preferat să nu risc pentru că am stat 10 zile și era destul de greu să joc.

Toate meciurile sunt grele. Urmează joi meciul cu FCSB, duminică cu Craiova. Va fi destul de greu, se va depune mult efort, dar sperăm să ieșim bine din această serie. După care, ne vom concentra pe ce avem de făcut în continuare.

Obiectivul nostru e să ne salvăm de la retrogradare. Nu suntem într-o situație foarte bună, cu toate că am stat acolo, aproape de play-off.

Se încearcă rezolvarea problemelor financiare, toată lumea de pe lângă club se zbată să aducă sponsori, bani. E o situație delicată, dar cu siguranță o vom scoate la capăt.

Mă deranjează scorul, înfrângerea. Puteam face mai mult. Ei au înscris la fiecare ocazie. Noi am avut câteva ocazii pe care nu le-am putut fructifica. Cam ăsta a fost jocul. Ne supără și rezultatul. E a doua oară când primim 5 goluri anul ăsta.

Ne-au încurajat suporterii. ne-au zis să ținem capul sus, să vedem viitorul meci cu FCSB și să obținem puncte. Sunt mai multe echipe care se bat la titlu: CFR, FCSB, Farul, care se țin foarte bine. Zic eu că va fi poate cel mai disputat play-off”, a spus Constantin Budescu, după eșecul cu CFR Cluj.