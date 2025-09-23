Ce a spus căpitanul lui Dinamo despre retragerea lui Alex Mitriță de la națională
Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat marți, 23 septembrie 2025, ora 15:51,
Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, a declarat că a fost surprins de decizia pe care a luat-o Alex Mitriță, de a se retrage de la națională.
”Am rămas uimit ieri (n.r. – luni) când am văzut. Știm cu toții ce fotbalist este Mitriță și cred că mai avea foarte mult de oferit, dar fiecare alege în viața. Asta a fost decizia lui și trebuie să o respectăm.
Este un jucător care îmi place foarte mult.
Și anul trecut când am jucat contra lui am remarcat că este un jucător foarte bun, mai ales pentru campionatul nostru. (n.r. – Este o pierdere pentru națională?)
Cred că da. În meciurile în care a intrat a făcut jocuri bune, dar este alegerea lui”, a declarat Cîrjan, potrivit fanatik.ro.