Ce a spus Carlo Ancelotti după victoria cu Union Berlin: ”Trebuie să termini!”

Real Madrid s-a impus contra celor de la Union Berlin, scor 3-2, într-un meci din grupele Champions League.

După meci, Carlo Ancelotti a oferit mai multe declarații.

„Le-am spus la pauză că avem 40 de minute bune și două minute nebunești. Este o lipsă de concentrare pe care trebuie să o reparăm cu calm. Am spus să țină pasul și să ne bucurăm de fotbal, să jucăm în zonele largi pentru că nu am profitat de asta în prima repriză.

(n.r. dacă are vreun reproș după faza grupelor) Nu. Ne-am descurcat foarte bine. În a doua jumătate a fazei grupelor ne-am îmbunătățit jocul. În ultimele două jocuri am gestionat bine avantajul. Astăzi și împotriva lui Betis ar fi trebuit să ne descurcăm mai bine. Nu poți crede că poți controla totul cu posesia, trebuie să termini lucrurile.

(n.r. despre meciul cu Union Berlin) Un pic ciudat. Am controlat bine prima repriză, am dominat, dar două minute nebunești au complicat totul. Din fericire, în repriza secundă am încercat să fim mai eficienți, am trimis centrări pentru că avem un atacant care se pricepe la loviturile cu capul și a marcat două goluri așa”, a spus Ancelotti.