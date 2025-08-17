Ce a spus Cătălin Căbuz după egalul cu Petrolul Ploiești: ”Este o frustrare pentru că nu reușim să câștigăm mereu”

FC Hermannstadt a terminat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-1, contra Petrolului Ploieşti, într-un meci din etapa a şasea a Superligii.

Ploieştenii au deschis tabela la începutul reprizei secunde prin Gicu Grozav, când Doumtsios a fost faultat în careul sibienilor de către portarul Căbuz, iar centralul Marian Barbu a acordat penalty.

Sibienii au ratat în minutul 78, dar au reușit să egaleze în minutul 82, prin Buș.

Cătălin Căbuz a analizat partida de sâmbătă seara și s-a declarat dezamăgit de faptul că sibienii nu au reușit să obțină victoria.

De asemenea, Căbuz a subliniat că se concentrează pe meciul cu Farul Constanța.

”Am venit cu gândul de a câștiga, ne doream, dar am luat acel gol din penalty. Ne bucurăm că am reușit măcar un egal.

A căzut mingea aproape de el, am vrut să o resping, dar a fost mai iute și mi-a luat fața. Este o frustrare, pentru că nu reușim să câștigăm și luăm mereu un punct.

O să facem tot ce depinde de noi să câștigăm următorul meci (n.r. cu Farul)”, a spus Cătălin Căbuz.