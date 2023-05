Ce a spus Cornel Șfaițer înainte de Farul – FCSB: ”Nu cred că Gigi Becali face echipa permanent!”

Farul va juca cu FCSB, duminică seara, într-un meci decisiv pentru titlu.

Înainte de meci, Cornel Șfaițer a oferit mai multe declarații.

El susține că Gigi Becali nu face mereu echipa.

”Vedeam pe cei de la FCSB, credeam în ei, într-o revenire în forță. An de an am crezut în CFR Cluj, dar am sesizat o echipă obosită, uzată, dar acum este o finală meritată, Farul – FCSB. Poate fi 1, X, 2, orice se poate întâmpla. Farul îl are pe Hagi, FCSB pe Coman și pe Olaru, se poate întâmpla orice.

Nu cred că Gigi Becali face echipa permanent. Da, se implică. Știu din multe surse că a dat și credit antrenorului. E clar că se consultă… Am văzut și prin instalarea noului antrenor echipa a crescut de la meci la meci.

Forma excelentă a lui Alibec l-a recomandat și pentru națională. Era un jucător important, nu trebuie să lipsească de la confruntările cu FCSB și cu CFR Cluj. Și Hagi i-a recunoscut meritele”, a spus Cornel Șfaițer, pentru GSP.ro.