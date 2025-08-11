Ce a spus Costel Gâlcă, după ce Rapid a remizat cu Oțelul: ”Cu FCSB vor intra alți jucători!”

Rapid a terminat la egalitate, scor 1-1, contra celor de la Oțelul Galați, pe teren propriu.

Rapid a acumulat 11 puncte și este pe locul 2, în Superligă, lider fiind Universitatea Craiova, cu 13 puncte.

Oțelul este pe locul 9, cu 6 puncte.

După meci, Costel Gâlcă a oferit mai multe declarații.

„Mulțumit între ghilimele, am făcut o primă repriză foarte proastă, asta și meritul adversarului. Știam că sunt agresivi, am vorbit despre asta. După pauză am jucat foarte bine, am avut și alte ocazii de a marca.

Bineînțeles că puteam să jucăm mai mult între linii, să facem schimbări de direcții, să-i atragem. Trebuia să avem mai multă personalitate și să combinăm mai mult la mijlocul terenului. Îmi doream foarte mult să câștig aici, erau trei puncte importante pentru noi. În a doua repriză am revenit, am avut situații mari de gol.

Hromada e accidentat și nu știu dacă îl vom avea la meciul următor. Din punctul meu de vedere este penalty clar, dar arbitrii decid. Îmi doream trei puncte, vă spun sincer, eram convins că o să câștigăm, dar este și meritul adversarului.

Cu FCSB vor intra alți jucători care pot să dea mai mult. Îmi doream să fim mai constanți. Înțeleg că și adversarul joacă, dar dacă vrem să avem mingea, trebuie să ne mișcăm mai mult și să avem încredere. Problema a fost că nici echipa nu a arătat bine în prima repriză”, a spus Gâlcă.