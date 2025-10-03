Ce a spus Cristi Balaj despre eventualul transfer al lui Hakim Ziyech la CFR: ”Întrebați-l pe el”

Hakim Ziyech este în prezent liber de contract după despărțirea de Al-Duhail.

În presă s-a vehiculat că marocanul este dorit de CFR Cluj.

Acum, Cristi Balaj a dezvăluit că nu știe să se fi discutat despre acest transfer, însă precizează că Ioan Varga și l-ar putea dori pe jucător.

„Eu nu am niciun fel de informație, nu am ce amănunte să vă ofer. Noi în cadrul clubului nu am discutat despre așa ceva. La Cluj nu s-a vorbit despre Hakim Ziyech. Dacă are domnul Varga alte noutăți, asta rămâne să-l întrebați pe el”, a spus Cristi Balaj, pentru digisport.ro.