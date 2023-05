Ce a spus Cristian Sîrghi, după ce Oțelul a promovat: ”Multă lume își dorea să promoveze Dinamo pentru că generează mai mulți bani!”

Echipa Oţelul a învins Unirea Dej, scor 1-0, şi a promovat direct în Superligă. Dinamo, umilită de Poli Iași, scor 4-1, va juca la barajul de promovare cu FC Argeş.

Oţelul revine în Superligă după 8 ani, în urma victoriei, scor 1-0, cu Unirea Dej.

La finalul meciului, Cristian Sîrghi a oferit mai multe declarații.

”Am suferit, a fost foarte greu și le mulțumim suporterilor că ne-au susținut. Am reușit să strângem rândurile, am fost uniți și asta a contat cel mai mult. Multă lume își dorea să promoveze Dinamo pentru că generează mai mulți bani și asta se dorește, dar noi, o echipă mică, am reușit să promovă.

Sper să facem o figură frumoasă sezonul viitor, ne bucurăm deocamdată.

(n.r. despre Dorinel Munteanu) A reușit să ia echipa din Liga 3 și să promoveze în doi ani consecutivi, este ceva important”, a declarat Cristian Sîrghi.